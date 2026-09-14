شكا سكان بمنطقة جلفار في رأس الخيمة استمرار مشكلة تجمع مياه الأمطار بين المنازل منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم وجود شبكة أو قنوات كافية لتصريف المياه، مشيرين إلى أن المشكلة تتفاقم خلال هطول الأمطار، وتؤدي إلى تشكّل البرك وصعوبة خروج السكان بمركباتهم، فضلاً عن تضرر بعض المنازل والسيارات، وظهور الحفر، ونمو الحشائش بصورة كثيفة، وطالبوا دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بدراسة الوضع، وتنفيذ حلول مناسبة لتصريف مياه الأمطار، خصوصاً مع قرب المنطقة من البحر، وصيانة الطرق المتضررة، بما يحافظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.