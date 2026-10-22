أمطار غزيرة تُغرق شوارع ومنازل في شمال بيرو

شهدت مدينة بيورا شمال بيرو، أول من أمس، فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، أدت إلى غمر شوارع ومنازل ومحال تجارية بالمياه، وأعاقت حركة المرور، فيما علقت بعض المدارس الدراسة الحضورية حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأفادت وكالة الأنباء البيروفية الرسمية «أندينا» بأن الأمطار تسببت في احتجاز عدد من المركبات داخل الشوارع المغمورة بالمياه، ودخول المياه إلى منازل ومحال تجارية في مناطق عدة من المدينة، بينها أحياء في مقاطعة «فيينتيسيس دي أوكتوبر»، كما شهدت مدينة تشولوكاناس، التابعة لإقليم بيورا، ارتفاع منسوب المياه في السوق النموذجية إلى نحو 30 سنتيمتراً، ما دفع التجار إلى نقل بضائعهم تفادياً لتلفها.

وفي مواجهة تداعيات الأمطار، أرسلت السلطات الإقليمية مضخات لسحب المياه من المناطق الأكثر تضرراً، فيما استعانت القوات المسلحة بمضخات إضافية لتصريف المياه المتجمعة في بعض الأحياء.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في بيرو من استمرار هطول الأمطار على منطقتَي بيورا وتومبيس شمال البلاد، مع احتمال أن تراوح شدتها بين المتوسطة والقوية خلال الأيام المقبلة، وشملت التحذيرات مخاطر العواصف الرعدية، وهبوب الرياح، إلى جانب احتمال تدفق السيول في بعض المناطق الجبلية. وتأتي هذه التطورات في وقت أبقت اللجنة متعددة القطاعات المعنية بدراسة ظاهرة «النينيو» على حالة التأهب المرتبطة بالظاهرة، وسط توقعات باستمرار درجات حرارة أعلى من المعتاد على طول الساحل، وهطول أمطار تراوح بين المعدلات الطبيعية وما فوقها في المناطق الساحلية الشمالية خلال الفترة المقبلة.