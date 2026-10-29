الإعصار «أرناب» يضرب الساحل الشرقي للهند

ضرب إعصار مداري قوي الساحل الشرقي للهند، أمس، ما أدى إلى سقوط الأشجار على الطرق السريعة واقتلاع ‌أعمدة ​الكهرباء.

وأفادت السلطات بأنه تم إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا، قبل وصول الإعصار «أرناب».

ولم ⁠يتم الإبلاغ عن وقوع أي خسائر في الأرواح في أي من الولايتين، لكن التيار الكهربائي انقطع واقتلعت الأشجار، وتم إغلاق بعض المدارس وألغيت بعض ‌خدمات القطارات والرحلات الجوية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الإعصار «أرناب»، الذي صنفته على أنه عاصفة إعصارية شديدة ‌جداً (وهي ثالث أعلى فئة على ‌مقياسها)، وصل إلى ساحل ولاية أندرا براديش، صباح ‌أمس، ثم تحرك مركز ‌الإعصار بالكامل إلى الداخل.

وأعلنت وزارة الطيران المدني في الهند تعليق العمليات ​في ثلاثة مطارات بولاية ‌أندرا براديش، وفي ​نيبال المجاورة، قالت مسؤولة ⁠الإعلام في إدارة الهجرة لوكالة «رويترز»، إن السلطات علّقت إصدار تصاريح الرحلات في المناطق الجبلية المرتفعة لمدة ثلاثة ​أيام، ⁠بسبب خطر هطول ⁠الأمطار وهبوب عواصف ثلجية، وهذا موسم الذروة للتنزه في جبال نيبال، حيث كان يحصل نحو 750 متنزهاً على ⁠تصاريح يومياً.

وتشكَّل إعصار «أرناب» فوق خليج البنغال، وهو منطقة رئيسة تشهد أعاصير مدارية تسببت في عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند، ولايزال الإعصار، الذي أودى بحياة ما يقرب من ‌10 آلاف شخص عندما اجتاح ولاية أوديشا في أكتوبر 1999، ​أحد أكثر الكوارث الطبيعية قوة في البلاد.

لكن الهند طورت على مر السنين أنظمة إنذار مبكر، وتدابير وقائية، لتقليل الخسائر في الأرواح إلى أدنى حد ​ممكن.