ارتفاع حصيلة قتلى إعصار اليابان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار دوجوان، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى تسعة أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس.

وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن أربعة أشخاص لايزالون في عداد المفقودين في محافظتي تشيبا وكاناغاوا المجاورتين، وفقاً لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية، فيما كان قد تم الإعلان أول من أمس، عن مقتل أربعة أشخاص.

وكان الإعصار، وهو العاصفة (رقم 25) خلال الموسم، قد تحرك منذ ذلك الحين فوق المحيط الهادئ، بعدما تسبب في أضرار بالغة بشكل خاص في تشيبا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات.

كما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة وفيضانات خلال أغسطس الماضي وأوائل سبتمبر الجاري.

وعلى الرغم من عودة الطقس المشمس إلى العديد من المناطق، لاتزال التربة مشبعة بالمياه بعد الأمطار الغزيرة، ما يزيد من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وفي تشيبا، توفي رجل في المستشفى بعدما دفنت حفارته جراء انهيار أرضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي كاناغاوا، لقيت امرأة حتفها عندما ضرب انهيار أرضي منزلها وتدفقت الوحول إلى داخله.

وتضررت عشرات المنازل في تشيبا وكاناغاوا، وكذلك في مقاطعة إيباراكي. كما غمرت المياه الطرق، في حين تعطلت خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتاً.

ومرّ الإعصار بمحاذاة أجزاء من الساحل الشرقي لليابان قبل أن يتحرك شمال شرق البلاد فوق البحر.