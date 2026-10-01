«بولو» يتسبب في فيضانات وإجلاء سكان بالمكسيك

تسببت آثار الإعصار السابق (بولو) في هطول أمطار غزيرة على جنوب غرب الولايات المتحدة، بعدما ضعف الإعصار فوق شمال غرب المكسيك، ما أدى إلى غمر طرق بالمياه وإجبار سكان بلدات صغيرة في ولاية نيو مكسيكو على الإجلاء، بسبب مخاوف من انهيار سد.

وكان «بولو» قد ضرب ولاية باخا كاليفورنيا سور المكسيكية، أول من أمس، مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 175 كيلومتراً في الساعة. وعبر الإعصار خليج كاليفورنيا، ثم ضعف وتحول إلى عاصفة استوائية مع تحركه نحو الشمال الشرقي داخل الأراضي المكسيكية.

وبحلول مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة النقل في نيو مكسيكو غمر طرق بالمياه، ووجود حطام على الطرق السريعة في أنحاء الولاية، بينما شهدت أجزاء من ولاية أريزونا أمطاراً غزيرة بشكل خاص، ما أدى إلى تنفيذ عمليات إنقاذ عدة من المياه.

جاء ذلك بعدما اجتاحت عواصف أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة ليل الاثنين الماضي، ما أدى إلى تشبع التربة بالمياه، وهو ما قد يزيد حدة الفيضانات.

ومن المتوقع أن ينتقل خطر الفيضانات في وقت لاحق من الأسبوع إلى أجزاء من وسط الولايات المتحدة، مع ترجيحات بهطول أمطار غزيرة على مناطق من ولاية تكساس، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وتواصل هطول الأمطار على مناطق واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة، أمس، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الصحراوية وتدفق السيول في مجاري الأودية التي عادة ما تكون جافة.

وأدت المخاوف من احتمال انهيار سد في جنوب وسط ولاية نيو مكسيكو إلى إجلاء السكان من ثلاث بلدات صغيرة، تضم مئات الأشخاص وتقع على طول نهر ريو غراندي.

وطُلب من سكان بلدات رينكون وسالم وجارفيلد التوجه فوراً إلى مناطق مرتفعة «قبل تفاقم الأوضاع».