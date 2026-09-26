تايلاند.. إعلان العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات

أعلن رئيس بلدية العاصمة التايلاندية ‌بانكوك، ​اليوم، المدينة منطقة كوارث، بعد أن استيقظ السكان على فيضانات واسعة النطاق غمرت بعض الطرق، ومع توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

وشهدت بانكوك هطول ‌أمطار متواصلة لأكثر من 24 ساعة، تجاوزت 150 ‌مليمترا في بعض أجزاء المدينة، ‌مع توقعات هيئة ‌الأرصاد الجوية بحدوث ‌عواصف رعدية وأمطار تتراوح بين ​الغزيرة وشديدة ‌الغزارة ​في مطلع الأسبوع.

وقال رئيس بلدية بانكوك، ⁠تشادشارت سيتيبونت إن الوضع يشكل خطرا على أرواح ​الناس... ⁠فضلا عن ⁠إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأصدرت الحكومة تحذيرا ⁠طارئا للسكان المقيمين بالقرب من القنوات لنقل ممتلكاتهم إلى مناطق أعلى

كما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل ‌التواصل الاجتماعي سيارات غمرتها المياه وفرق ​الطوارئ وهي تقدم المساعدة.

وأعلنت إدارة مدينة بانكوك أنها فتحت مأوى للنازحين.