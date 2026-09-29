تايلاند.. التخلص من 5000 حقيبة عالقة في مطار بانكوك
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التايلاندية تشاي إيمسيري لصحفيين، اليوم، إن الشركة قررت التخلص من نحو 5000 حقيبة عالقة في مطار سوفارنابومي بالعاصمة بانكوك في غضون 72 ساعة.
وشهدت تايلاند سيولا ناجمة عن هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع، مما دفع السلطات في أحد الأقاليم في شرق البلاد لتنفيذ عمليات إجلاء وسط زيادة منسوب المياه في الخزانات وبعد أن غمرت المياه أحياء بأكملها في بانكوك.
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