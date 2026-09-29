تايلاند.. التخلص من 5000 حقيبة عالقة في مطار بانكوك

قال ‌الرئيس ​التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التايلاندية تشاي إيمسيري لصحفيين، اليوم، ⁠إن الشركة قررت التخلص من نحو 5000 ‌حقيبة عالقة في مطار سوفارنابومي ‌بالعاصمة بانكوك في ‌غضون 72 ‌ساعة.

وشهدت تايلاند ‌سيولا ناجمة عن ​هطول أمطار ‌غزيرة ​مطلع ⁠الأسبوع، مما دفع السلطات في ​أحد ⁠الأقاليم في ⁠شرق البلاد لتنفيذ ⁠عمليات إجلاء وسط زيادة منسوب المياه في الخزانات وبعد أن ‌غمرت المياه أحياء بأكملها في ​بانكوك.