«الأرصاد»: «النينيو» ليست عاصفة أو إعصاراً وقوتها لا تعني أمطاراً غزيرة على الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار ظاهرة «النينيو» بنسبة 96% خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى مارس 2027، مصحوبة بارتفاع استثنائي في حرارة سطح البحر قد يصل إلى 3.8+ درجات مئوية، مؤكداً أن قوة هذه الظاهرة وحدها لا تعني بالضرورة هطول أمطار غزيرة على الدولة، موضحاً عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «النينيو» ظاهرة مناخية طبيعية تتكرر عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وهي ليست عاصفة ولا إعصاراً، بل تحدث عندما ترتفع حرارة سطح البحر في وسط المحيط الهادئ وشرقه عن معدلاتها المعتادة. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير إلى أن حرارة مياه سطح البحر في منطقة رصد النينيو قد تصل إلى 3.8+ درجات مئوية فوق المعدل خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى يناير 2027، في مؤشر على اشتداد الظاهرة إلى مستويات استثنائية.

وبالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، أوضح المركز أن التأثير سيكون غير مباشر في حركة الرياح ومسارات المنخفضات الجوية، وبالتالي في فرص هطول الأمطار، مشيراً إلى أن هناك احتمالية بنسبة 96% لاستمرار الظاهرة من نوفمبر 2026 إلى مارس 2027، مع احتمال امتداد تأثيراتها إلى أبريل 2027. وأضاف أن التوقعات الموسمية تشير إلى أن درجات الحرارة وكميات الأمطار في الإمارات ستكون حول معدلاتها المعتادة أو أعلى من المعدل خلال هذه الفترة، موضحاً أن قوة «النينيو» وحدها لا تعني بالضرورة هطول أمطار غزيرة في الدولة، وأن نسبة 96% تعني احتمالية استمرار الظاهرة وليس نسبة هطول الأمطار في الإمارات.