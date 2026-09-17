شوارع متضررة

شكا سكان في منطقة الرملة القديمة بأم القيوين من انتشار الحفر والتشققات وتهالك عدد من الشوارع الداخلية، مشيرين إلى أن أعمال الصيانة المؤقتة التي تُنفذ من حين لآخر لا تقدم حلاً جذرياً، إذ تعاود الحفر والتشققات الظهور، خصوصاً بعد هطول الأمطار. وطالبوا بإعادة تأهيل ورصف الشوارع المتضررة بشكل كامل، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحافظ على المركبات، ويضع حلاً مستداماً للمشكلة.