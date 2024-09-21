ارتفاع العجز البريطاني يضغط على وزيرة الخزانة

ارتفع الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، ما يجعل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز تحت ضغط لزيادة الضرائب في موازنتها الشهر المقبل. وبلغ العجز 64.1 مليار جنيه إسترليني (85.4 مليار دولار) بين أبريل وأغسطس، أي أكثر مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية في مارس بواقع 6.3 مليارات جنيه إسترليني. وفي أغسطس وحده بلغ العجز 13.7مليار جنيه إسترليني، أي أكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد بواقع 1.1 مليار جنيه إسترليني، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وبلغ الدين الوطني 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى سجل آخر مرة في 1961.