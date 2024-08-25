«الخضر الألماني» يسعى لإلغاء الحظر على عمل اللاجئين

يسعى حزب الخضر إلى معالجة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، بقوة أكبر. وتحدثت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية عن ورقة يُدرج فيها كبار الساسة في الحزب 15 إجراء لتنفيذ هذه المساعي. وبحسب الورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن المطلب الرئيس هو إلغاء الحظر المفروض على عمل اللاجئين.

وجاء في الورقة: «من قبيل السخافة أن يُمنع الأشخاص الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو التهديد على حياتهم في ألمانيا من العمل هنا. ما دام الناس يستطيعون العيش والعمل هنا معنا، فيجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون بيروقراطية، لذلك نقترح إلغاء جميع حالات حظر العمل الحالية بصورة مبدئية».