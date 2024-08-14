الشرطة تدعو لحظر الأسلحة البيضاء في ألمانيا

في إطار النقاش الدائر حول تشديد قانون حيازة الأسلحة في ألمانيا، دعت نقابات الشرطة إلى فرض حظر عام على الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة. وقال رئيس اتحاد أفراد الشرطة الجنائية الألمانية، ديرك بيجلوف، في تصريحات لصحيفة «بيلد»، إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر يمكن اعتبارها خطوة أولى، «لكن يجب علينا المضي قدماً. في ألمانيا لا يتعين على أحد أن يسلح نفسه»، مضيفاً أنه قد حان الوقت للتفكير في فرض حظر عام على الأسلحة البيضاء.

وقال نائب رئيس نقابة الشرطة الألمانية هايكو تيجاتس للصحيفة، إن تشديد القانون قد يشمل أيضاً حظراً عاماً على حمل السكاكين في الأماكن العامة.