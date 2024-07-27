صداقة شولتس مع ماكرون جيدة رغم الخلافات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يتفقان دائماً في العمل، لكن علاقتهما جيدة ويقضيان وقتاً ممتعاً معاً خارج الساحة السياسية العالمية. وتابع شولتس: «إيمانويل ماكرون وأنا نعمل معاً بشكل جيد للغاية، ونحن أيضاً مقربون جداً من بعضنا بعضاً على المستوى الشخصي، إذا جاز لي القول». وأضاف أنه يلتقي أحياناً مع ماكرون وزوجته بشكل خاص.

وحول اختلاف الآراء بينه وبين الرئيس الفرنسي في ما يتعلق بتسليم أسلحة إلى أوكرانيا، قال شولتس: «يحدث بالطبع أننا ننظر بشكل مختلف إلى بعض القضايا التي يتعين علينا حلها معاً».