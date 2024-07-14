انتقادات لبرلماني ألماني بسبب رحلة «يوروفايتر»

انتقدت زعيمة حزب الخضر ريكاردا لانغ، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، بسبب رحلة قام بها على متن طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر» خلال زيارة للقوات الجوية.

وكتبت لانغ: «أكثر من 100 ألف يورو كان من المفترض أن تذهب إلى القوات، وليس إلى مغامرة شخصية واستعراض للذات».

وأكدت وزارة الدفاع أن تكاليف الرحلة لم تكن تكاليف إضافية بسبب صعود ميرتس على متن الطائرة: «هذه التكاليف مُتكبدة حتى من دون تحليق طرف ثالث، حيث إن الطلعة التدريبية لطائرة يوروفايتر كانت تُجرى في إطار روتيني، وحتى من دون وجود النائب فستكون الطلعة».