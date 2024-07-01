بيان عماني حول "إيقاف التأشيرات السياحية للمصريين"

نفت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، إيقاف إصدار التأشيرات السياحية للمصريين وذلك بعد تداول شائعات بهذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت سفارة سلطنة عُمان لدى القاهرة في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "عدم صحة الأخبار المتداولة حول إيقاف سلطنة عمان التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إليها".

وطالبت السفارة العمانية بالتحقق من صحة المعلومات بهذا الشأن عبر موقع شرطة عمان السلطانية.

وكانت أنباء تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تفيد بإيقاف الدولة الخليجية إصدار التأشيرات السياحية للمصريين الذين يرغبون بزيارة عُمان.