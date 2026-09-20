السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

أعلنت السعودية، السبت، تصدي دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدينة الرياض بعد اعتراضه وتدميره.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، السبت، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي نجحت، فجر السبت، "في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض".

وأوضح المالكي في بيان أن "تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومقيم، يؤكّدان تعنّت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي".

وأضاف المالكي أن "الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن (بيش، الطائف، فرسان، ينبع) وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية".