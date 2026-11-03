أميركا أبلغت الوسيط القطري موافقتها على المقترح المقدم لإنهاء الحرب مع إيران

أبلغت الولايات المتحدة الوسيط القطري موافقتها على المقترح المقدم لإنهاء الحرب مع إيران، في تطور جديد بمسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، فيما ينتظر الوسطاء الرد الإيراني على المقترح الذي تسلمته طهران يوم الاثنين الماضي، وفقاً لقناة "الحدث".

في المقابل قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك على الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع العودة لصراع كبير بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.