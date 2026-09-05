بعد تسريبات إعلامية.. إخضاع موظفي الأركان الأميركية لاختبارات كشف الكذب

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، بأن نحو 50 ضابطا وموظفا في هيئة الأركان المشتركة الأميركية أمروا بالخضوع لاختبار كشف الكذب على خلفية التسريبات في وسائل الإعلام.

ووفقا للصحيفة فقد خضع كل من العسكريين والموظفين المدنيين للاختبارات. وخلال الاستجواب، سُئلوا عما إذا كانوا قد سربوا معلومات سرية للصحافيين، ومعلومات حول تقليص ترسانات الذخيرة الأميركية.

وأجريت اختبارات كشف الكذب في أغسطس بعد ظهور تفاصيل في وسائل الإعلام حول حالة مخزونات الذخيرة الأميركية، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.

وقال مساعد مدير العلاقات العامة في البنتاغون، شون بارنيل، للصحيفة إن وزارة الدفاع "لا تعلق على التحقيقات الداخلية وشؤون الموظفين، لكنها تأخذ جميع تسريبات المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي على محمل الجد وتحقق فيها بشكل صحيح".