واشنطن تضيق الخناق على إيران عبر مصرف تركي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات على مصرف "غولدن غلوبل" التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسات مالية تؤكد جدية واشنطن في تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي على إيران.

وأوضح الوزير أن الإدارة الأميركية تأمل ألا تضطر إلى فرض عقوبات على مزيد من البنوك، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المجتمع الدولي ووقف دعمه للنظام الإيراني.

وأضاف: "نأمل ألا تكون هناك حاجة إلى فرض عقوبات على المزيد من البنوك، لكن الأمر يعتمد في النهاية على مدى سرعة استعادة المجتمع الدولي لوعيه والكف عن دعم النظام الإيراني القاتل".