أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، السبت، لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة أن ذلك جرى بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية.

وأوضحت القيادة، في بيان على منصة "إكس"، أن في بيان أن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية. واتهمت القيادة إيران بمواصلة نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.