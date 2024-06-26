الأمم المتحدة تطلق مبادئ «مكافحة الكراهية»

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يجب على شركات التكنولوجيا تحمّل المسؤولية وتخفيف الضرر الذي يلحق بالمجتمع، وذلك أثناء إطلاقه مجموعة من المبادئ العالمية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

وتشكل المبادئ إطاراً للعمل الدولي المنسق لجعل مساحات المعلومات أكثر أماناً وإنسانية، و«هي واحدة من أكثر المهام إلحاحاً في عصرنا»، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في بيان أول من أمس.

وقالت الأمم المتحدة، إن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وغيرها من المخاطر على النظام البيئي للمعلومات، تؤجج الصراع وتهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتُقوّض الصحة العامة والعمل المناخي.