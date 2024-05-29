السعودية.. 3 فئات يمكنها الحصول على تصريح دخول مكة و4 ممنوعة خلال موسم الحج

تزامنا مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستقبال موسم الحج لهذا العام، كشفت وزارة الحج، عن 3 فئات يمكنها الحصول على تصريح دخول مكة المكرمة.

ويمكن الحصول على التصريح عبر منصة أبشر، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية خلال موسم الحج للعام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المستهدفة تتمثل في:

الفئة الأولى : حاملو الإقامة المميزة والمستثمرون وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

الفئة الثانية : أفراد الأسرة المقيمون

الفئة الثالثة : العمالة المنزلية

وفيما يخص الفئات الممنوعة من دخول مكة في أثناء موسم الحج، فهم كالتالي:

1- تمنع السلطات السعودية من يحمل تأشيرة زيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها.

2- ما لم يكن لديهم تصريح عمرة، مع العلم أنه جرى وقف إصدار تصاريح العمرة، بداية من يوم الخميس 23 مايو 2024.

3- من ليس لديهم تصريح حج.

4- من ليس لديه هوية مقيم صادرة من العاصمة السعودية مكة المكرمة.

كما كشفت وزارة الحج والعمرة عن الفئات التي لا يمكنها الحصول على تأشيرة الحج لهذا العام، وتشمل هذه الفئات:

1- الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات الطبية الموصوفة، والتي تشمل لقاح كورونا ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

2- أصحاب جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها.

3- الأشخاص الذين ليس لديهم تذكرة طيران ذهاب وعودة.

4- الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 12 عامًا.