إيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين لإبقاء "الأمل حيا"

اعترفت أيرلندا رسميا بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في قرار تسبب في إثارة غضب إسرائيل، ولكن وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، بأنه علامة على الإيمان بحل الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي انضم في الأسبوع الماضي، إلى نظيريه في إسبانيا والنرويج، بالإعلان عن أن الدول الثلاث ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقد أوفت الدول الثلاث بهذا الوعد، اليوم الثلاثاء.

وقال هاريس في بيان له، إن "هذا القرار الذي اتخذته أيرلندا يهدف إلى إبقاء الأمل حيا. إنه يتعلق بمعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد بالنسبة لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وقالت الحكومة الأيرلندية في بيان صحhفي، إنه سيتم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله، بما يشمل تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين.