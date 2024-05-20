مصر: توقف معبر رفح مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة.

وأضاف شكري في تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع بنظيره اليوناني بالقاهرة إن هناك "مسرح عمليات عسكرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية، تهدد العاملين في المجال الإنساني، وبالتأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر".

وتوقفت الحركة عند معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13 كيلومترا منذ أن كثفت إسرائيل هجومها العسكري وسيطرت على المعبر من جانب غزة في السابع من مايو .

وتوقفت عمليات تسليم المساعدات الدولية على الجانب المصري من الحدود، مما أدى إلى مخاوف من تلف بعض الإمدادات الغذائية. وتواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

وجاءت معظم المساعدات التي تم تسليمها إلى غزة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر عبر مصر، ودخلت هذه المساعدات غزة عبر رفح أو معبر كرم أبو سالم القريب على الحدود الإسرائيلية مع القطاع.

وكرر شكري دعوته لإسرائيل لفتح معابر برية أخرى لإيصال المساعدات. وقال "هناك خمسة معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره".