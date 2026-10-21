السيسي: الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن السعودية ولا يشمل هجوماً على اليمن

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل هجوماً على اليمن.

وقال الرئيس المصري خلال مشاركته في جلسة أمن الوطن والمواطن، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، إن المقصود هو الدفاع عن أراضي السعودية وحدودها، وأراضي أية دولة عربية أخرى إذا طلب من مصر ذلك، وأن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر، مشيراً إلى أن استقرار الخليج أمر يخص مصر من منظور الأمن القومي.

وشدد على ضرورة استعادة الاستقرار في كل الدول العربية