نصف الألمان يستبعدون هجوماً روسياً على دول من «الناتو»

على الرغم من أن خبراء الأمن الغربيين يعتقدون أن هجوم روسيا على أراضٍ تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر محتمل في المستقبل المنظور، يستبعد العديد من الألمان حدوث مثل هذا السيناريو.

فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن 48% من الألمان يرون أنه من غير المرجح (مطلقاً أو إلى حد ما) حدوث مثل هذا السيناريو، بينما يرى 36% آخرون أنه من المحتمل (للغاية أو إلى حد ما) حدوثه بحلول عام 2030.

ولم تحدد نسبة 15% المتبقية من المشاركين في الاستطلاع موقفها من الأمر.