السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، على أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وقال السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل: "أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، وأدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت في بيان ، مساء اليوم الاثنين، أنها أبلغت الجانبين المصري والقطري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.