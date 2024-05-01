9 قتلى بحريق في أحد مطاعم بيروت

لقي 9 أشخاص حتفهم، جراء حريق نجم عن تسرّب غاز داخل مطعم صغير في بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فوج إطفاء بيروت، أن تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم ما أسفر الى سقوط ضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم، وعمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.

وأوضح وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، خلال تفقده المكان، أن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقاتها، واصفا ما حدث بأنه كارثة قد تكون نتجت عن إهمال في إجراءات السلامة العامة.