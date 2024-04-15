شاهد.. لحظة إنقاذ أطفال حاصرتهم السيول بولاية المضيبي في سلطنة عمان

وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ طفلين كانا عالقين داخل السيارة بسبب السيول التي تسببت بـ12 حالة وفاة بينهم 9 أطفال في ولاية المضيبي بعمان.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من أهالي ولاية المضيبي وهم يعملون على إنقاذ الأطفال المحتجزين في السيول.

وشوهد أكثر من رجل يحملون الأطفال العالقين على ظهورهم للنجاة بهم إلى بر الأمان.

وتعرضت سلطنة عمان لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق.

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أمس ، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم 9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بسبب سوء الأحوال الجوية.