المدارس الألمانية تسجل ارتفاعاً في جرائم التطرف

سجلت الولايات الألمانية ارتفاعاً في جرائم التطرف بالمدارس، بحسب تقرير إعلامي.

ووفقاً للبيانات، وقعت معظم الحوادث في ولاية براندنبورغ، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الدراسي السابق، لتصل إلى 180 جريمة.

وحل في المرتبة الثانية ولاية سكسونيا، حيث تم تسجيل 150 واقعة في العام الماضي، و90 واقعة في العام السابق له.

وفي ولاية هيسن أيضاً، تضاعف عدد وقائع التطرف بمقدار ثلاث مرات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل المجموع إلى 35 واقعة. وفي الربع الأول من عام 2024، سجلت الولاية 39 واقعة من هذا النوع في المدارس.