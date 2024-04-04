أعضاء «الناتو» يناقشون دعم أوكرانيا على المدى الطويل

التقى وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ32 في بروكسل، أمس، لمناقشة دعم الحلف لأوكرانيا، إضافة إلى العلاقات المستقبلية مع روسيا.

وقال عدد من الدبلوماسيين إن كيفية مساعدة أوكرانيا في التغلب على روسيا بأفضل طريقة ممكنة ستكون محور اللقاء، كما ستتم مناقشة تقديم حزمة دعم عسكري بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار)، على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

ويتضمن الجزء الثاني من خطط الحلف لتعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل مهمة جديدة لـ«الناتو» لتنسيق توصيل المساعدات العسكرية، وتدريب الجيش الأوكراني.