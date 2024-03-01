بوتين: روسيا لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائما من أولويات البلاد.

وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الصناعية ليتم نشره في الفضاء لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء كما نفت موسكو المزاعم الأميركية بشكل قاطع.