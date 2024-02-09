دوريات استطلاع روتينية للجيش الصيني في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني في بيان أنه أجرى اليوم الجمعة "دوريات استطلاع روتينية" في بحر الصين الجنوبي شاركت فيها وحدات من البحرية وسلاح الجو.

وقالت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني على حسابها على ويتشات إن الجيش يحافظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات و"يحمي بحزم" السيادة الوطنية والأمن والحقوق والمصالح البحرية.

وأجرت الفلبين والولايات المتحدة مناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي اليوم، وفقا للجيش الفلبيني، وذلك في أحدث جولة من التدريبات التي تؤكد استمرار تعزيز علاقاتهما الدفاعية.