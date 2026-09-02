ترامب يرشيح هونغ كاو لمنصب وزير البحرية الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيرشح القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو لتولي المنصب بشكل دائم.

وأكد ترامب أنه لا يستطيع التفكير في شخص "أفضل منه" لتولي أعلى منصب مدني في البحرية الأميركية.

وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "نحن بحاجة إلى وطنيين مثل هونغ لقيادة قواتنا في البحرية ومشاة البحرية"، داعيا مجلس الشيوخ إلى المصادقة على تعيينه في أسرع وقت ممكن.

وكان البنتاغون أعلن في أبريل مغادرة سلف كاو، جون فيلان، منصبه من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أشرف ترامب على حملة إقالات طالت كبار القادة العسكريين.

وقدم وزير الجيش دان دريسكول استقالته الاثنين، في أعقاب تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.

ووُلد هونغ كاو في فيتنام وأعيد توطينه لاجئا في الولايات المتحدة عام 1975، وتقاعد من البحرية قبل خمس سنوات.

وفي عام 2022، أخفق في مسعاه للفوز بمقعد في الكونغرس عن الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا.

