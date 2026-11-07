"سنتكوم" تطلق قوة "البوابة الحديدة" لتعطيل نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات عبر الحدود البرية لإيران

أفاد موقع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، وجّه، اليوم، بإنشاء قوة مهام لدعم الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأميركية لمنع إيران من استخدام المسارات البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى.

ووجّه الأدميرال كوبر بتشكيل قوة المهام "البوابة الحديدية"، وهي هيئة داخلية تضم نحو 20 فرداً من المدنيين والعسكريين ومقرها في تامبا بولاية فلوريدا. وسينسق الفريق الجديد التابع للقيادة المركزية مع الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى لمنع حركة منظومات الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات العائدات غير القانونية عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

ونقل الموقع عن كوبر قوله: "إن إنشاء قوة المهام (البوابة الحديدية) يعزز نجاح حصارنا المحكم ضد إيران في البحر"، مضيفاً أن "تعزيز تعاون القيادة المركزية مع الشركاء في مختلف الوكالات الأميركية سيقيد بشكل أكبر قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الحصار البحري الأميركي منع إيران خلال الأشهر الأخيرة من تصدير نفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار، مؤكدة استمرار التطبيق الصارم للإجراءات في البحر ضد جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.