أعلنت مملكة البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة.

وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين: "تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج، من خلال اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين. وتؤكد القيادة العامة أنه، بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين من التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، اليوم".