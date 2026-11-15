البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية وتدميرها قبل تحقيق أهدافها

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت، اليوم، لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها.

وأوضحت القيادة العامة أن عملية التصدي والاعتراض تمت بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.