طائرات إسرائيلية تنفذ ضربات على أهداف عسكرية في سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن طائراته الحربية نفذت ضربات على بنية تحتية عسكرية للقوات السورية ليلا ردا على إطلاق صواريخ من سورية.

وقال الجيش في بيان "تم الليلة الماضية تحديد عدد من عمليات الإطلاق من سورية في اتجاه جنوب مرتفعات الجولان".

وأضاف "ردا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة للقوات السورية في منطقة درعا خلال الليل".

ولم يذكر الجيش سقوط ضحايا ولا حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.