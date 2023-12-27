نائب المستشارة الألمانية السابقة: بلادنا تفشل في دمج المهاجرين

قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ونائب المستشارة الألمانية السابقة، زيغمار غابرييل، إنه يعتقد أن بلاده فشلت في دمج المهاجرين.

وأضاف غابرييل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»: «الأشخاص غير عميان، ويمكنهم أن يروا أن أوروبا، من ناحية، لا تحمي حدودها الخارجية بشكل فعّال، ومن ناحية أخرى، أننا نفشل في مجالات عدة عندما يتعلق الأمر بدمج المهاجرين الذين وصلوا إلى هنا».