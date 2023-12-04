محللة: الانتخابات المقبلة تهدّد الديمقراطية الأميركية

ترى الباحثة في معهد تشاتام هاوس، الدكتورة ليزلي فينغاموري، أن الجمهوريين الذين يدعمون ترامب يستغلون الحرب بين إسرائيل وحماس، للحدّ من دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا. وانتقد الجمهوريون الرئيس جو بايدن لقراره الخاص بالاجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، أثناء قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في كاليفورنيا الشهر الماضي.

وتشير فينغاموري إلى أن خيارات السياسة الخارجية الأميركية ستشكل آفاق السلام في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط. فقوة ديمقراطية أميركا هي التي ترسخ وتعزز دورها العالمي، ومن ثم فإن الانتخابات الأميركية تمثل خطراً وجودياً بدرجة كبيرة، ونقطة البداية لانتحابات 2024 مضطربة بالفعل.