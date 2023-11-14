ألمانيا تكافح التلوث البلاستيكي في البحار

أكدت وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه، سعي بلادها إلى الاضطلاع بدور دولي رائد في مكافحة التلوث البلاستيكي. وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «التلوث البلاستيكي يمثّل عامل إجهاد هائلاً للبحر الذي يعاني فعلاً أزمة المناخ وانقراض الأنواع»، موضحة أن أحد أشكال هذا التلوث يسمى «شباك الأشباح»، وهي شباك الصيد التي فقدت في البحر، وتشكل الآن تهديداً للحيوانات والبيئة. وقالت: «شباك الأشباح وغيرها من مخلّفات الصيد، تمثّل الآن ما يصل إلى 50% من النفايات البلاستيكية في البحر». وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الألمانية تعتزم الانضمام إلى مبادرة دولية لإزالة الشباك من البحار، ومنع فقدان مزيد من معدات الصيد، بغرض إنهاء تدمير الحياة البحرية.