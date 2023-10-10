غارات إسرائيلية جديدة و"عنيفة" على غزة

أفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» بأن غارات إسرائيلية جديدة وصفها بالعنيفة استهدفت قطاع غزة، صباح اليوم. وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في ضربات متفرقة. وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 700 فلسطيني، منهم نحو 687 في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن قواته الجوية تنفذ «واحدة من أكبر ضرباتها الجوية على الإطلاق» ضد حركة «حماس» في القطاع بعد مهاجمة مسلحين من الحركة عددا من مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن اليوم مهاجمة 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في خان يونس وحي الرمال. وقال الجيش في بيان إنه هاجم بنى تحتية لحركة «الجهاد الإسلامي»، بالإضافة إلى مخازن أسلحة تابعة لحركة «حماس».

وأضاف أن مخازن الأسلحة كانت موجودة في أحد المساجد، مشيرا إلى أن من بين الأهداف التي هاجمها شقة سكنية إلى جانب برج سكني.