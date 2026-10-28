الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تجنّب انتخابات جديدة رغم عدم حسم النتائج

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأربعاء عن أمله، في تجنّب إجراء انتخابات جديدة، بعد اقتراع محتدم لم يسفر عن فائز واضح، ما ترك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة في سباق للبحث عن خيارات لتشكيل الحكومة، وجعل الأحزاب العربية الإسرائيلية مرشحة للعب دور حاسم في تحديد هوية الائتلاف الحاكم.

وبعد فرز أكثر من 85 بالمئة من الأصوات، تقدّم معسكر نتنياهو اليميني بفارق طفيف، لكنه ظل دون الأغلبية في انتخابات الثلاثاء، وهي الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي دفع إسرائيل إلى شن حرب على قطاع غزة وفي أنحاء المنطقة.

وبعد التصويت، تعهّد كل من نتنياهو ومنافسه الرئيسي غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة، رغم أن التقديرات لم تُظهر حصول أي منهما على أغلبية برلمانية.