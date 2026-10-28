مقتل أربعة فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

قُتل أربعة فلسطينيين على الأقلّ وأصيب آخرون الأربعاء جرّاء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط "ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات، بعضهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية نقطة لوزارة الاقتصاد شمال مواصي رفح في جنوب قطاع غزة".

وأكّد مستشفى ناصر وصول ثلاثة قتلى هم محمود أبو نعمة ومحمد حميد شريق أبو سلطان وهمام جبر السيد أبو لبدة، إضافة إلى 15 مصابا إلى المرفق الطبي في خان يونس.

وقتل شخص رابع في قصف إسرائيلي على حارة البيوك وسط المدينة الواقعة في جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني.