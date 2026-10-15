صحيفة بريطانية: إسرائيل تعرقل إنشاء قاعدة لمجلس السلام في غزة

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن إسرائيل تعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة تابعة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن مجلس السلام أصدر في أوائل أغسطس أول عقد إنشاءات له في غزة، وأسند مهمة بناء الموقع إلى شركة أمريكية. ويعد المشروع خطوة تمهيدية لإنشاء قوة استقرار دولية، إذ من المقرر أن يستوعب الموقع 150 جنديا دوليا.

ونقلت الصحيفة، عن شخص مطلع على الأمر، أنه وبعد شهرين من إصدار العقد، ما تزال إسرائيل ترفض، السماح بدخول المقاولين والشاحنات إلى القطاع وبدء الأعمال. وقال المصدر: "إسرائيل لن تفتح المعبر".

في المقابل، رفض متحدث باسم مجلس السلام التعليق على التقرير، فيما لم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية.

وتأسس مجلس السلام عقب وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، وهو هيئة دولية فوضتها الأمم المتحدة عام 2025 ويرأسها ترامب.

ويأتي التقرير في وقت يذكر فيه ترامب أن الحرب الإسرائيلية على غزة واحدة من ثماني حروب نجح في تسويتها، بعد أن أدرجها مجددا الأسبوع الماضي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اشتكى فيه مما وصفه بإجحاف بحقه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام.