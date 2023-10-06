الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بشدة "الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، في انتهاك سافر لاستقرار سورية".

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن "خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، وأكدت على "ضرورة مواصلة كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية في حمص، إلى 89 قتيلاً و277 مصاباً.