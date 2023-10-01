أردوغان: "الإرهابيون لن يحقّقوا أهدافهم" بعد التفجير في أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان، اليوم الأحد أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً"، بعد ساعات من "هجوم إرهابي" استهدف وزارة الداخلية في وسط العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة، إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً"، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة وقُتل المهاجمان.

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده لم تعد "تنتظر شيئا" من الاتحاد الأوروبي بعد المماطلة في مسعاها للانضمام لعضويته على مدى عقود.

وقال أردوغان "لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبا"، مشددا على أن أنقرة "لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطا في مسار الانضمام" إلى التكتل.