رئيس وزراء بريطانيا يكشف "تجربته المؤلمة" مع العنصرية

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو أول رئيس حكومة للمملكة المتحدة من أصل هندي، اليوم السبت، أنه عانى من العنصرية في شبابه، مشيراً إلى مدى الألم الذي أصابه جراء ذلك.

وفي تصريح لشبكة "بي بي سي"، قال سوناك (43 عاماً): "بالطبع عانيت من العنصرية وأنا طبعاً أعلم أنها موجودة".

وأضاف: "العنصرية تلدغك مثلما تفعل أشياء أخرى قليلة جداً، أقوم بعمل يعرضني للانتقاد كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، إنه أمر يلدغك.. إنه مؤلم".

وتابع: "كنت في أحد الأيام مع أخي الصغير وأختي الصغرى في ساوثهامبتون (جنوب إنجلترا) وقال الناس أشياء عديدة وشعرت بألم مضاعف وبالضيق. كنت بصحبة أخي وأختي ولم أرغب في أن يسمعوا ويتعرضوا لذلك. كان الأمر صعباً للغاية".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني خلال المقابلة أن البلاد تغيرت، وقال: "ما يريحني أن الأمور التي تعرضت لها عندما كنت طفلاً، أعتقد أنها لن تحدث لأولادي الآن، لأننا أحرزنا تقدماً كبيراً جداً كدولة ويجب أن نفخر بذلك".

وأضاف سوناك: "لا مكان للعنصرية والتمييز على أساس الجنس أو أي شيء آخر في مجتمعنا وعندما نصادفها علينا القضاء عليها".