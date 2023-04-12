وزير الخارجية المصري يزور تركيا خلال يومين

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إنه سيزور تركيا خلال يومين "لمواصلة مسار التطبيع" بين القاهرة وأنقرة، في حين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش إن نظيره المصري سيتوجه إلى تركيا هذا الأسبوع، مضيفاً في مقابلة تلفزيونية مباشرة "شكري سيزور تركيا على الأرجح هذا الأسبوع. سنعلن الزيارة الأربعاء".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قال شكري "تفاعلنا بشكل طيب مع ما لمسناه من توجه ورغبة لدى تركيا في تطبيع العلاقات".

وأضاف "سأزور أنقرة خلال يومين لمواصلة المسار الذي بدأناه لإحداث هذا التطبيع على الأسس التي نقيم بها علاقاتنا، من حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق السلام والاستقرار".