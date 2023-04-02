البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة أميركية

وجهت القوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم الأحد، تحذيرا لطائرة تابعة للبحرية الأميركية، حاولت الاقتراب من المجال الجوي للبلاد، فوق حدود المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بجنوب البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية.

وأفاد بيان للقوة البحرية، بأنه "بعد ظهر اليوم الأحد دخلت طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز " إي بي -3 إي " الحدود المائية لإيران، حيث وجهت بحرية الجيش الإيراني تحذيرا لمنع هذه الطائرة من دخول المجال الجوي للبلاد بدون إذن."

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة هي إحدى الطائرات الأميركية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.